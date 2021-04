Conte: “Abbiamo fatto la partita e creato molte occasioni”

L'allenatore dell'Inter: "Sentivamo la pressione"

Così il tecnico dell'Inter: "Col pallone che inizia a pesare tanti calciatori si trovano in questa situazione e sentono la pressione. Però penso che anche oggi col Verona abbiamo fatto la partita con tante occasioni per fare gol. Certo che situazioni come quella di Lautaro all'avvio dimostrano che il pallone pesa più del solito, riuscire a vincere quest'anno significa mettere nella testa un'esperienza che ti porta a essere vincente e questo è importante. Altri comunque stanno perdendo punti, mentre noi abbiamo un ruolino costante. A volte fatichiamo di più, altre meno, ma l'importante è tenere il piede sull'acceleratore".