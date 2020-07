Conte: “Con il Verona dovremo rispondere colpo su colpo”

“La delusione c’è , il fatto che la partita successiva arriva in poco tempo è meglio perché rimane sicuramente qualcosa a livello di amarezza ma ti devi impegnare e concentrare per il prossimo avversario. Il Verona? La prepariamo come sempre, cercando di far conoscere ai miei giocatori nei minimi dettagli l’avversario. Dovremo essere bravi, fare più attenzione: l’importante è che la squadra conosca che tipo di partita andremo a fare. Juric è bravo. Dovremo rispondere colpo su colpo dal punto di vista tattico ma anche atletico”.

Queste le dichiarazioni di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, in vista della partita con il Verona, riportate da www.gazzetta.it