Conte: “Out Buongiorno, Kvaratskhelia e Olivera. Rispetto per il Verona”

Il tecnico del Napoli: "Niente alibi, dobbiamo essere quelli della partita con la Fiorentina"

Redazione Hellas1903 11 gennaio - 16:58

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con il Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Per il Verona non saranno disponibili Buongiorno, Kvaratskhelia ed Olivera. Gli altri sono tutti disponibili. Olivera ha avuto questo problema, pensavamo di poterlo risolvere, ma è il polpaccio e bisogna avere delle precauzioni, dispiace perché stava facendo molto bene, sta facendo bene, ma c'è l'opportunità per Spinazzola che ha fatto un'ottima partita con la Fiorentina per riconfermarsi".

Sulla situazione di Kvaratskhelia, il tecnico commenta: "Ha chiesto al club di essere ceduto, senza giri di parole. A me è stato detto questo, il giocatore mi ha confermato la sua decisione. Personalmente provo una grande delusione perché sono stato 6 mesi a cercare di far sentire al centro Kvara, lavorando con lui, facendogli vedere che qui si poteva fare qualcosa di importante ed anche lavorando col club per il rinnovo che ad oggi dopo 6 mesi siamo però al punto di partenza. All'inizio. Da parte mia c'è grande delusione, le cose le prendo di petto ed anche io non sono stato così incisivo a convincere le due parti ad andare avanti".

Poi: "I ragazzi lo sanno che io non concedo mai alibi, a me ed agli altri. Noi domani contro il Verona, come fatto a Firenze senza Kvara, Politano e Buongiorno, dissi andremo lì agguerriti. Ora abbiamo rispetto del Verona, ma paura di nessuno. Il percorso è ormai iniziato, si potrà prendere qualcuno, perdere altri, ma il percorso è lì".