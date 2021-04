Conte: “Partita dura con il Verona, grande lavoro di Juric”

Il tecnico dell'Inter: "Il nostro percorso straordinario, ci mancano gli ultimi passi"

L'Inter torna a San Siro e ospita il Verona. Antonio Conte ha espresso in conferenza stampa le sue considerazione in merito alla partita di domenica.

Queste le parole del tecnico nerazzurro: "Ci aspetta una gara dura e tosta, il Verona sta facendo benissimo in Serie A, è incappata in una serie di risultati negativi ma non meritava gli ultimi due. Juric è un bravissimo allenatore, che fa le fortune dei club perché migliora il valore di tutta la rosa e non posso fare altro che parlarne bene. Tutti stanno vedendo la qualità del suo lavoro."