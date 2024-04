Coppa Italia 2024: Fiorentina e Juve favorite per la finale ma attenzione alla Dea

La Coppa Italia torna per il rush finale e l’appuntamento è per le semifinali di ritorno che si

Fiorentina a scendere in campo.

Alla luce dei risultati delle gare di andata vinte dalla Fiorentina per 1 – 0 e dalla Juve per 2 – 0,

questi due club restano i favoriti nel palinsesto delle quote Coppa Italia , tuttavia, mentre per la

Lazio l’impresa è impossibile, per la Dea il ribaltone non è per nulla proibitivo, anzi, soprattutto