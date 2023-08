Coppa Italia, arriva l’Ascoli

La squadra di Viali

Redazione Hellas1903

Nel match di Coppa Italia valido per i 32esimi di finale, L’Hellas affronterà sabato 12 agosto l’Ascoli, dando inizio alla stagione ufficiale per i gialloblù. La partita comincerà alle 21 al Bentegodi.

L’Ascoli Calcio è il quarto club più antico d’Italia e milita in serie B. La scorsa stagione si è piazzato al dodicesimo posto, lottando fino alla fine per la qualificazione ai play-off ma senza riuscire a raggiungere gli spareggi. L’allenatore è Wiliam Viali. Reduce dall’esperienza sulla panchina del Cosenza dove è riuscito a centrare la salvezza in extremis, scatenando la follia di alcuni ultras bresciani, con lancio di fumogeni e invasioni di campo, Viali è stato scelto per subentrare a Roberto Breda.

Nella sessione di mercato in corso, la società bianconera è intervenuta per cercare di rendere la rosa più competitiva. In settimana è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento dell’esperto portiere ex Sampdoria e Brescia, Emiliano Viviano, che potrà aggiungere consigli e mentalità importanti.

Il pezzo forte della squadra bianconera è il centrocampo, che vede in Fabrizio Caligara il suo punto di riferimento, da cui parte e si costruisce il gioco. Sono tanti i giocatori che militano nell’Ascoli e che hanno dalla loro molta esperienza, come Bellusci, Buchel e soprattuttoDionisi, che a 36 anni può ancora fare la differenza sotto porta. Il reparto d’attacco è completato dallo “squalo” Francesco Forte e dal portoghese Pedro Mendes, due giocatori da marcare a uomo, soprattutto nelle situazioni da calcio piazzato, visto il metro e 87 che accomuna i due bianconeri.

Nelle amichevoli precampionato, Viali ha schierato il 4-3-2-1 con il nuovo innesto di mercato Millico e il rapido Falzerano dietro a Forte.

L’ultimo match tra Verona ed Ascoli risale al campionato cadetto, nella stagione 2018/19, partita terminata sull’1-1 dove alla rete di Lorenzo Rossetti ha risposto Giampaolo Pazzini. In totale i precedenti al Bentegodi sono 24, terminati con 16 vittorie per i gialloblù, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Il Verona scende in campo per il primo match ufficiale con molte incertezze di rosa, tra infortuni da recuperare e mercato ancora da definire, l’Ascoli arriva con meno pressioni e la voglia di giocarsela per fare risultato.