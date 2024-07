Gialloblù in campo al Bentegodi con la vincente di Cesena-Padova

Nel match valevole per i 32esimi di finale l'Hellas Verona affronterà la vincente di Cesena-Padova, col match in programma sabato 10 agosto, alle ore 18.30, allo stadio 'Bentegodi'. La sfida sarà trasmessa in diretta su Italia 1."