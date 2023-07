Sarà Verona-Ascoli di Coppa Italia la prima gara ufficiale della stagione 2023/24 dei gialloblù, match valido per i trentaduesimi del torneo.

La partita è in programma sabato 12 agosto alle 21 al Bentegodi, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre.