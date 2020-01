Coppa Italia, il Milan vince ai supplementari col Torino

Il Milan, prossimo avversario del Verona in campionato, ha la meglio sul Torino ai quarti di Coppa Italia.

I rossoneri passano avanti al 12′ grazie alla rete di Bonaventura, bravo a farsi trovare pronto su un cross basso di Rebic, ma poi è Bremer a pareggiare al 34′, concludendo una ripartenza granata. Verso la fine primo tempo c’è spazio anche per un gol annullato a Rebic a causa di un tocco di mano di Piatek. Nella ripresa, il Torino segna ancora con Bremer, questa volta di testa su cross di Aina dalla fascia sinistra, ma il Milan riesce a riprenderla nel finale, grazie a un gran tiro di Calhanoglu. Si va ai supplementari: squadre lunghissime e ritmo molto alto per entrambe le squadre, poi all’inizio del secondo tempo Calhanglu finalizza un contropiede e porta di nuovo avanti il Milan 3-2. Due minuti dopo è Ibrahimovic a chiudere la gara, segnando il quarto gol per i rossoneri.

RETI: 12′ Bonaventura, 34′, 71′ Bremer, 90+1, 106′ Calhanoglu, 108′ Ibrahimovic

MILAN (4-4-2): G.Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Theo; Castillejo, Krunic (81′ Calhanoglu) , Bennacer, Bonaventura (76′ Rafael Leao); Rebic (105′ Kessié), Piatek (65′ Ibrahimovic). A disp. Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Calabria, Paquetá, Suso. All. Stefano Pioli

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer (82′ Djidji); De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer (90′ Millico), Verdi (105′ Laxalt); Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Adopo. All. Walter Mazzarri.

AMMONITI: 36′ Rebic, 36′ Izzo, 74′ Krunic, 104′ Conti, 97′ Mazzarri, 111′ Ibrahimovic

ARBITRO: Pasqua

J.M.B.