Coppa Italia, sabato al Bentegodi sarà Verona-Catanzaro

I calabresi superano il Como, la partita in chiaro sul 20

La squadra calabrese ha stasera superato il Como ai rigori per 6-5 (2-2 ai supplementari).

Verona-Catanzaro è in programma sabato 14 agosto (ore 20.45) allo stadio 'Bentegodi', e sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su 'Canale 20', al tasto 20 del digitale terrestre.