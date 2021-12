Coppa Italia: Verona, se passi con l’Empoli c’è l’Inter

Ottavi in programma a gennaio a San Siro. Oggi il via alle 15 al Bentegodi

Partita dei sedicesimi di Coppa Italia al via oggi alle 15 al Bentegodi per l'Hellas, che gioca con l'Empoli.

I gialloblù, in caso di passaggio del turno, troverebbero nel turno successivo l'Inter, in una gara in programma il 12 o il 19 gennaio a San Siro.