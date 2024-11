Coppola, 90 minuti nell’amichevole tra Italia e Francia Under 21

Il gialloblù in campo nel 2-2 contro i francesi

Diego Coppola ha giocato tutta la gara nel primo dei due test amichevoli dell'Italia Under 21 disputato al Castellani di Empoli contro la fortissima Francia e terminato 2-2. Qualche rimpianto per gli Azzurrini, che erano avanti 2-0 all'intervallo (reti di Casadei e Ambrosino) prima della rimonta degli avversari in sette minuti nella ripresa. Martedì, alle 18.15 al Picco di La Spezia, nuovo esame contro l'Ucraina.