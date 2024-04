Coppola alla fine! Il Verona batte l’Udinese e scappa a 31 punti

Il gol del difensore a 40 secondi dalla fine manda in delirio il Bentegodi

20 aprile 2024

Mancano 40 secondi al fischio finale di Guida quando Diego Coppola manda in delirio i 26 mila del Bentegodi. Dopo una partita dura, brutta, nella quale Verona e Udinese avevano pensato a prima non prenderle, l'Hellas piazza il colpaccio in faccia a Cioffi, dopo un secondo tempo in crescendo nel quale prima rischia di prendere gol, poi nel finale colpisce la traversa con Folorunsho prima dell'inzuccata di Coppolone. La vittoria contro una diretta concorrente, meritata visti i due legni (uno colpito da Noslin), spiana la strada ai gialloblù, che ora avranno partite difficili ma che con 31 punti possono affrontarle senza l'acqua alla gola.

FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Dani Silva, Serdar; Mitrovic, Folorunsho, Lazovic; Noslin

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Swiderski, Vinagre, Suslov, Duda, Charlys, Tchatchoua, Cisse, Corradi, Bonazzoli,

Allenatore: Marco Baroni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca

A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Success, Davis, Joao Ferreira, Tikvic, Brenner, Kabasele, Zemura

Allenatore: Gabriele Cioffi

Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata). Stadio gremito, presenti 1400 tifosi dell'Udinese

PRIMO TEMPO, GARA BLOCCATA, HELLAS FALLOSO. MONTIPÒ SALVA SU LUCCA, PALO DI NOSLIN

Forfait dell'ultimo minuto di Dawidowicz per un risentimento muscolare, dentro Coppola. Largo ai nuovi per Baroni: Duda e Suslov siedono in panchina, i titolari sono Dani Silva e Mitrovic. Il Bentegodi è pieno, grande il sostegno dei tifosi gialloblù. In 1400 da Udine.

Non si può sbagliare, le squadre sono appaiate a 28 punti, solamente a più uno dal terzultimo Frosinone. Coppola abbraccia Lucca nel primo tentativo degli ospiti rischiando il giallo. Payero spara alle stelle dal limite al 5'. Da corner Coppola arriva col piedone destro ma manda nel Camuzzoni all'8'. Le squadre sono accorte, i duelli sono ruvidi, non si va per il sottile e non si prendono rischi. Cabal e Serdar stendono Ehizibue e Perez. Serdar si ripete in attacco e viene ammonito al 13'. Cabal prende il giallo un minuto dopo per un fallo sempre su Ehizibue. Il Verona lascia la palla all'avversario e punta al contropiede. Anche Wallace decide di passare alle vie di fatto, Guida gli sventola il giallo.

Folorunsho al 21' scappa sul fondo e guadagna un corner. Cabal incorna alto. Sono molti gli errori in impostazione dell'Udinese, mentre l'Hellas prosegue nella tattica attendista.

Payero calcia da fuori, Mitrovic devia andando a contrastare, c'è angolo. La battuta è rasoterra, Samarzic imbecca Lucca che calcia, Montipò è reattivo e salva la porta. È la prima occasione netta da gol e il primo tiro in porta della gara, e arriva al 27'.

La palla sibila pericolosamente vicino al palo su una punizione da 25 metri di Samarzic al 34' dopo un fallo di Dani Silva. Lazovic taglia dentro con classe per Folorunsho che non gestisce bene la palla al 38'.

Lazovic sfugge all'avversario al 44' e va sul fondo a destra, il servizio sul primo palo è per Noslin anticipato da Ehizibue in maniera provvidenziale.

PALO DI NOSLIN. Dal corner Noslin è solo sul primo palo e colpisce di testa, la palla sbatte sul palo e va sul fondo. L'occasione stavolta è per i gialloblù.

SECONDO TEMPO, OCCASIONI PER ENTRAMBE, LA GIOIA PER IL VERONA ARRIVA ALLA FINE

Il Verona parte con più decisione. Al 47' Perez salva in corner anticipando Magnani, poi Noslin si getta su un cross rasoterra di Folorunsho ma non impatta bene. Al 49' è però l'Udinese che con Lucca spreca dopo un assist di tacco di Samarzic. Lo stesso fa Ehizibue che non centra la palla libero davanti alla porta. Da corner poi, Bijol sfiora il palo a Montipò battuto.

CAMBI VERONA. Baroni al 59' toglie Mitrovic (impalpabile per l'ennesima volta) e Dani Silva (gara senza luci nè ombre) e mette in campo Bonazzoli e Swiderski. Il tecnico passa a un 4-4-2 molto offensivo.

Cabal anticipa Lucca di testa, è buona la prova dell'esterno. Pereyra al 64' scatta in fuorigioco e segna, il gol è subito annullato da Guida.

L'Hellas guadagna metri e corner, l'Udinese, che pare avere il fiato corto, si chiude. Cabal al 71' ha la palla buona a centro area ma calcia in controbalzo e Okoye blocca effettuando la sua prima parata. Poi i bianconeri reagiscono, Ehizibue calcia, Coppola respinge, il Verona fa muro sulla pressione degli avversari.. Da corner Bijol sovrasta Magnani ma la palla è lenta e fuori. Serdar ci prova da fuori dopo un contropiede di Noslin, Okoye raccoglie.

Al 77' Vinagre rileva Lazovic, mentre Cioffi all'81' è costretto al primo cambio con Ferreira che entra al posto di uno stremato Ehizibue.

I gialloblù ne hanno ancora e ci provano. All'83' entrano Duda e Suslov per Cabal e Serdar. Suslov entra subito deciso su Wallace che si arrabbia. Kamara è l'unico dei bianconeri che corre e prova ad auto-lanciarsi ma non funziona.

TRAVERSA DI FOLORUNSHO. Duda batte una punizione dall'esterna destra all88', Folorunsho colpisce di testa con la palla che torna in campo dopo aver sbattuto sulla traversa, il Verona va vicinissimo al vantaggio ma non è fortunato. L'Udinese spazza palloni a caso. Ci sono tre minuti di recupero, il Verona attacca con Suslov che guizza (inspiegabile il suo mancato utilizzo dall'inizio). C'è un corner, la palla ballonzola davanti a Okoye. Success rileva Lucca.

COPPOLA!! 1-0 E VITTORIA. Ancora da corner, a 40 secondi dalla fine, arriva la gloria per l'Hellas. Duda batte, Coppola incorna da posizione non semplice e la palla va a finire a fil di palo con Okoye che nulla può fare. La gioia è enorme, il Bentegodi fa festa. La salvezza è più vicina.

