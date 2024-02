Coppola: “Felicissimo per il gol. Peccato, ci siamo addormentati nel finale”

Il difensore: "Abbiamo fatto capire ai nuovi che dobbiamo lottare per salvarci"

Diego Coppola, autore di un'ottima partita con gol a Napoli, parla a DAZN. "Sono super contento del primo gol - dice il difensore - lo cercavo da tempo su ogni palla inattiva e quando ho segnatoci ho messo un po' per realizzare che era successo. Il mister a fine partita era contento, purtroppo ci siamo un po' addormentati nel finale. È difficile, arrivano ragazzi da altri campionati e abbiamo fatto capire loro che dobbiamo salvarci. Dobbiamo fare più punti possibili, lo hanno capito. Ngonge? Non l'ho sentito, ero in spogliatoio a chiamare la mia famiglia".