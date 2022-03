Coppola, parla Caverzan: “Che personalità: bel debutto”

L'ex difensore gialloblù: "Ha giocato con la testa giusta, non ha sentito la pressione"

Diego Caverzan, ex difensore gialloblù, ha parlato di Diego Coppola, dopo il suo esordio da titolare in Serie A, domenica nella partita dell'Hellas col Venezia.

Intervistato dal "Corriere di Verona" oggi in edicola, Caverzan dice: "Ha avuto notevole personalità. Va evidenziato che il debutto è avvenuto in una squadra, quella gialloblù, in eccellente condizione mentale. Così anche lui ha potuto inserirsi con la testa giusta, gestendo bene la pressione della prima dall’inizio. E ha fatto vedere che c’è, eccome".