Coppola: “Pensiamo alla Fiorentina: sarà una grande partita”

Diego, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, però usciamo dall'Olimpico a testa alta, con una bella reazione nel secondo tempo... "Ovviamente sapevamo della difficoltà della gara. L'obiettivo era quello di provare a sbloccarla nei primi minuti, però loro hanno una grande difesa e questa sera erano spinti da uno stadio pieno che gli ha dato una grande mano, riuscendo a segnare su una grande giocata. Bisogna guardare avanti alle prossime partite per cercare di fare più punti possibili in ottica salvezza".

Riguardo alla tua partita, invece, non era sicuramente facile entrare e marcare Belotti, però, in generale, tu come tutti i tuoi compagni avete giocato una buona partita... "Abbiamo fatto una buona gara, contenendo la Roma. Ripeto, il loro gol arriva grazie a una grande giocata, su cui magari pensi di poter far qualcosa, però restano giocatori di alto livello e quindi ci si poteva fare poco. Sono comunque soddisfatto della mia partita, ma sarei stato molto più contento se avessimo fatto qualche punto".