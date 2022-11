Cori e tanta gente per l’Hellas: il Verona spinto dai tifosi al Bentegodi

In più di 1000 a sostenere la squadra di Bocchetti nella rifintura in vista della gara col Monza

Allenamento a porte aperte al Bentegodi per l'Hellas che sarà impegnato sul campo del Monza, con tanta gente in Curva Sud a spingere la squadra.

Oltre 1000 i tifosi gialloblù a sostenere il Verona, con cori per incitare la squadra di Salvatore Bocchetti, impegnata all'U-Power Stadium in una gara che è un scontro diretto per la salvezza.