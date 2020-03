Coronavirus e spostamenti necessari, scarica qui il nuovo modulo da avere sempre con te

Da oggi in tutta Italia per gli spostamenti da città a città, ma anche all’interno dello stesso comune, è necessario compilare l’autocertificazione del Ministero dell’Interno (scarica qui).

L’autocertificazione è necessaria in qualsiasi caso, anche se ci si muove a piedi, e sarà richiesta a qualsiasi cittadino venga fermato dalle forze dell’ordine. Non soltanto chi si muove con un mezzo pubblico o privato deve portare con sé il modulo di autocertificazione. SE NON SI AVESSE IL MODULO sarà fornito dalle forze dell’ordine e bisognerà compilarlo in loro presenza.