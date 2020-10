Coronavirus, Gunter aspetta di tornare negativo

Dall’11 ottobre è fermo perché positivo al Covid-19.

Koray Gunter si sente comunque bene e in questi giorni si è allenato a casa, per quanto possibile.

Mentre Antonin Barak si è negativizzato e ha già giocato con la Juventus in Campionato e in Coppa Italia col Venezia, il difensore tedesco aspetta l’esito degli ulteriori esami necessari per capire se l’infezione sia stata del tutto superata.

In queste ore ne saranno effettuati di nuovi. Se i riscontri saranno favorevoli, Gunter tornerà a disposizione, anche se pure nella migliore delle ipotesi sarebbe difficile rivederlo dal via già lunedì con il Benevento, in posticipo alle 20.45 al Bentegodi.