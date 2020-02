Si va verso lo stop per Verona-Cagliari, a causa dell’epidemia di coronavirus.

Lo ha annunciato il presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Il ministro Spadafora ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domani in Veneto e in Lombardia”.

Anche Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria, quindi, verrebbero bloccate.

