Corrent: “La finale di Coppa Italia? Giocarla è bellissimo”

“C’è qualche settimana per arrivarci, dovremo ritrovare certi automatismi, ma quello che vale per noi conta anche per gli altri. Ci presenteremo a questa partita con la mente lucida, sgombra, perché giocare una gara come questa è bellissimo e serve vivere certe sensazioni fino in fondo”.

Queste le parole di Nicola Corrent, allenatore della Primavera dell’Hellas, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” in vista della finale di Coppa Italia in programma il 26 agosto a Reggio Emilia con la Fiorentina.