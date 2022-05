Corrent, Mantova più vicino

Il tecnico della Primavera dell'Hellas favorito per la panchina della squadra di Setti

Già nei giorni scorsi sono aumentate le indicazioni relative a un passaggio dell'allenatore al Mantova, club di proprietà di Maurizio Setti, impegnato in Serie C.

Una via che prende corpo, riporta "La Voce di Mantova", con Corrent in netto vantaggio per il nuovo incarico, tanto che l'ufficialità potrebbe arrivare già in settimana.