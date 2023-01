Corsa salvezza, lo Spezia perde col Bologna, la Salernitana batte il Lecce

Anticipi della prima giornata del girone di ritorno con in campo squadre in corsa la salvezza.

Ieri, lo Spezia ha perso per 2-0 in trasferta col Bologna (in gol Posch e Orsolini). La Salernitana ha vinto per 2-1 la gara esterna con il Lecce: a segno Dia e Vilhena per i granata, i giallorossi hanno accorciato con Strefezza.