Cosa ci ha detto Lazio-Verona

La dura legge dell'ex . Il Verona ha venduto talmente tanti giocatori negli ultimi due anni che per forza di cose essi prima o poi ti segnano. Al di là di chi può vederci un karma, le squadre di A sono piene zeppe di ex, è una conseguenza quasi matematica. Ci si dovrà abituare. Si spera solo di non vedere l'ex fare gol con questa puntualità. Non solo, ci sono anche gli allenatori. Dopo Tudor il 12 maggio arriverà Juric (con gli ex Ilic, Tameze e Lovato): incrociamo le dita.

Suslov e Duda . Viene spiegato che stanno tutti bene, quindi anche loro. Dunque, la scelta di lasciare in panchina due protagonisti della riscossa del Verona, nata dalla difesa a 4 che finalmente Baroni ha potuto schierare, è una scelta tecnica. Suslov ieri ha cannato, come tanti suoi compagni. Certo, il passare da protagonista a panchinaro a un ragazzo di 21 anni può generare un po' di sfiducia, soprattutto se il sostituto è un nuovo arrivato che tanto ancora deve imparare, almeno per quanto visto finora. Con l'Udinese (Duda e Suslov entrati all'83' hanno dato la scossa decisiva) è andata anche tanto di fortuna sull'ultimo pallone, non può essere sempre così. Ci sono solo ancora 4 partite, verrebbe da dire: si porti a casa la salvezza, poi si facciano sbocciare i nuovi talenti, se lo sono. Però sono opinioni.

Vivi. Ieri, per occasioni avute, doveva finire 4-1 per la Lazio, che ha fallito occasioni in maniera incredibile oltre che centrato due legni. Ma che il Verona lotti e sia una spina nel fianco per ogni avversario, questo si è visto ancora una volta, e che questa caratteristica possa alla fine dare il risultato sperato è una realtà che ci rincuora e che dà fiducia. L'Hellas affronterà una Fiorentina abbordabile con la testa alla Conference. A Salerno se non si fanno punti bisognerà solo fare mea culpa. Quindi è necessario non sbagliare anzitutto questi due appuntamenti, che possono essere sufficienti a salvarsi. Per le altre concorrenti, vuoi per la china presa (vedi Udinese), vuoi per i punti in meno, sembra molto più difficile arrivare all'obbiettivo. Poi le sorprese e i colpi di coda possono accadere. Rimane il fatto che il Verona ha il destino nelle sue mani.