Cosa ci ha detto Verona-Fiorentina

LAZO E LA VECCHIA GUARDIA . Darko , quasi l'ultimo dei reduci del "Verona sfavillante che fu" (e con lui Magnani, altra colonna di Baroni), il serioso serbo dagli occhi di ghiaccio è ancora una volta protagonista della grande corsa finale. L'anno scorso a un certo punto prese per mano la squadra e molto da lui passò quella salvezza incredibile. Quest'anno si sta ripetendo, con classe e carisma. Già nel 2022, visto l'inizio della demolizione del "Verona sfavillante che fu", cercò di partire ma fu fermato nell'aereo pronto per Marsiglia. Ne prese atto e pian piano fece della sua delusione la sua forza. Capitano vero.

NOSLIN . Nella selva di volenterosi ragazzi arrivati a gennaio lui spicca tra tutti in maniera indiscussa e strabordante. Ha talento, generosità e fiuto della porta. 4 gol importantissimi. Non scriviamo altro perché già lo vediamo in partenza, destinazione plusvalenza.

SCARAMANZIA. Non deve mai mancare in questi casi e non va detto nulla. Ma una cosa si può dire: ora per salvarsi i miracoli devono farli gli altri.