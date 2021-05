Cosmi: “Col Verona partita a cui teniamo molto”

Il tecnico del Crotone: "Per noi obbiettivo penultimo posto"

"Il Verona in questi due anni ha dimostrato di essere una squadra nel vero senso della parola. Juric dà un'impronta chiara alla squadra. È un allenatore fra i più definiti, le sue squadre si riconoscono benissimo. Poi, come tutte le squadre, può andare incontro a momenti difficili, ma lui è fra i pochi allenatori pronto a misurarsi con squadre con ambizioni diverse."

Poi continua: "L'Hellas è una squadra che sa stare bene in campo e mi aspetto una gara difficile anche se, come noi, non ha obiettivi. O meglio, abbiamo obiettivi limitati: per me e per la società è molto importante il penultimo posto."