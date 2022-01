Covid, Verona-Salernitana verso il rinvio

La ASL sta per bloccare la gara dei granata con il Venezia, probabile stop per la partita del Bentegodi

In attesa di capire che decisioni saranno prese per la partita dell'Hellas con lo Spezia, va verso il rinvio la gara dei gialloblù con la Salernitana, in calendario domenica al Bentegodi con inizio alle 20.45.