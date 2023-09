Cruz, un figlio d’arte per l’Hellas

Le caratteristiche della nuova punta gialloblù

Redazione Hellas1903

Juan Manuel Cruz è stato l’ultimo colpo annunciato sul finire del calciomercato del Verona. L'attaccante arriva all'Hellas da svincolato, dopo aver rescisso il suo contratto con il Banfield, squadra che milita nella prima divisione argentina.

Cruz è nato il 19 luglio 1999 a Buenos Aires. Su di lui è forte il peso delle aspettative che deriva dal cognome importante. Il giocatore è infatti figlio di Julio Cruz che in Serie A, ha giocato per Bologna, Inter e Lazio, impressionando tutti per le sue qualità da implacabile finalizzatore.

Il figlio d’arte avrà molto da dimostrare, anche perchè finora la sua carriera è stata in Argentina. Con i biancoverdi del Banfield ha totalizzato 73 presenze, mettendo a segno 11 reti.

Cruz si è fatto notare per una buona tecnica e per la rapidità, con un fisico e movenze simili al padre. A differenza di “El Jardinero”, Cruz dà meno punti di riferimento in area di rigore e tende a cercare lo smarcamento migliore per farsi trovare pronto sotto porta. Si inserisce negli spazi ed ha buona tecnica nel controllo della palla; è poi un giocatore che appena vede la porta, prova la conclusione.

Con l’aggiunta del nuovo arrivato, il reparto offensivo dell’Hellas offre finalmente una profondità che sarà utile anche in termini di rotazioni. Il suo inserimento in squadra richiederà tempo, anche rispetto ai meccanismi da imparare per riuscire a gestire un palco importante come la Serie A.

L’aver anticipato il suo arrivo in gialloblù può solo certificare le buone impressioni che si hanno sul ragazzo.

Ora sta a lui seguire le orme del padre e mostrare tutto il suo valore, a suon di gol.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.