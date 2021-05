“Cuore Gialloblù”, a Dimarco la tappa con il Torino

Il terzino votato miglior giocatore del Verona nella gara con i granata

Per la quarta volta in questa stagione, Federico Dimarco sale in cima al podio settimanale di Cuore Gialloblù. Il classe '97 ha infatti raccolto il maggior numero di preferenze da parte dei tifosi che si sono espressi in risposta alle Instagram Stories di Hellas Verona ed è stato scelto come migliore in campo della partita casalinga contro il Torino.