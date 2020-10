“Cuore gialloblù”, comanda Lovato

Era soltanto alla quinta gara in Serie A della sua carriera, eppure per il Cuore Gialloblu è già una riconferma: dopo esser stato votato come migliore in campo dai tifosi nella sfida della 1a giornata contro la Roma, Matteo Lovato sale in cima al podio anche contro il Genoa.

Questa la preferenza espressa nelle Instagram Stories di Hellas Verona FC dalla maggioranza dei votanti, che hanno premiato la prestazione autorevole ed efficace del 20enne centrale padovano, il quale – non a caso – è risultato fra i migliori in campo anche nei voti e nei giudizi della stampa.

Al secondo posto si è posizionato invece Ebrima Colley, risultato più volte pericoloso in zona offensiva, anche in virtù della sua rapidità. È stato proprio il gambiano, infatti, ad effettuare durante la gara il maggior numero di tiri verso la porta avversaria (5) e a far registrare il numero più alto di dribbling vincenti (4).

Dopo due ventenni, a chiudere il podio è un altro under, di un anno più giovane dei primi due, segnatamente Ivan Ilic, vincitore del Cuore Gialloblu della 3a giornata e confermatosi a buoni livelli in cabina di regia.

Fuori dalla zona punti per una manciata di voti Federico Ceccherini (buon esordio, il suo, in maglia gialloblu), Adrien Tameze e l’estremo difensore Marco Silvestri, che ha mantenuto inviolata la propria porta per la terza partita sulle quattro sinora disputate in campionato.

Grazie alla seconda vittoria stagionale nella speciale classifica, Matteo Lovato si stabilisce in solitaria al primo posto della graduatoria con 6 punti, seguito da Ilic a 4. In terza posizione, ex-aequo, Faraoni e Tameze con 3 punti ciascuno. Primi due punti in stagione, invece, per Colley, secondo classificato di questa giornata.

COME VOTARE LE PROSSIME SFIDE

I voti potranno essere assegnati rispondendo alle Instagram stories (CLICCA QUI) a partire dal giorno successivo la gara. Al primo classificato vengono assegnati 3 punti, al secondo 2 e al terzo 1.

CUORE GIALLOBLU – LA CLASSIFICA

Lovato 6 Ilić 4 Faraoni 3 Tameze 3 Colley 2 Favilli 2 Günter 2 Baràk 1 Dimarco 1

VINCITORI DI GIORNATA

1a – Hellas Verona-Roma: Matteo Lovato

2a – Hellas Verona-Udinese: Adrien Tameze

3a – Parma-Hellas Verona: Ivan Ilić

4a – Hellas Verona-Genoa: Matteo Lovato

fonte: hellasverona.it