“Cuore gialloblù”, con il Torino è un plebliscito per il Pazzo

Per descrivere l’impresa gialloblù di domenica scorsa, il punto di partenza non può che essere la pesante situazione di svantaggio: l’Hellas è sotto contro il Toro per 3-0, al 61’, e a quel punto, maledicendo un po’ la sfortuna e un po’ la giornata storta, nessuno al Bentegodi spera più di poterla raddrizzare. In campo però è diverso. Ogni giocatore ripete a se stesso: questo Verona non muore mai. Ci crede anche Juric, che fa tre cambi perché sa che nel suo ‘gruppo’ tutti sono animati dallo spirito Hellas.

Fra i subentrati, entra per ultimo il ‘Pazzo’, a mezz’ora dalla fine: si sbraccia, si gira verso i suoi compagni battendo le mani e gridando loro di non mollare. Un fallo di mano, poi l’arbitro indica il dischetto e tutti sanno che toccherà a Pazzini. Lui sistema il pallone e fa centro. Non è un gol della bandiera: ci credono tutti, da subito. A tal punto che arriva il gol di Verre (2-3) e quello di Stepinski per il definitivo 3-3, che sancisce l’impresa gialloblù.

Per i nostri tifosi il protagonista principe della incredibile rimonta gialloblù è stato Giampaolo Pazzini, votato non a caso Cuore Gialloblù di Hellas Verona-Torino. Al secondo posto Valerio Verre, al terzo Sofyan Amrabat.

COME VOTARE LE PROSSIME SFIDE

I voti potranno essere assegnati rispondendo alle Instragram stories (CLICCA QUI) a partire dal giorno successivo la gara. Al primo classificato vengono assegnati 3 punti, al secondo 2 e al terzo 1.

CUORE GIALLOBLÙ – CLASSIFICA

Amrabat

Faraoni

Veloso

Silvestri

Verre

Zaccagni

Lazovic

Rrahmani

Di Carmine

Kumbulla

Pazzini

Salcedo

Verre

Pessina 25

11

9

8

7

7

6

6

5

5

3

3

3

2

fonte: hellasverona.it