Cuore Gialloblù, decimo appuntamento a Barak

Terza trasferta a segno consecutiva per il numero 7 gialloblù

La decima tappa di Cuore Gialloblùva ad Antonin Barak. Il centrocampista ceco ha segnato a Udine la quarta rete in dieci partite e si è aggiudicato per la prima volta in stagione il premio di miglior gialloblù di giornata secondo il sondaggio dedicato ai tifosi gialloblù nelle storie di Instagram.