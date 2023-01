“Cuore Gialloblù”, Doig al comando

Il giocatore scozzese il più votato nella partita col Lecce: è in testa alla classifica come miglior gialloblù

L'esterno scozzese ha conquistato il suo quarto successo in stagione nella classifica del Cuore Gialloblù, dopo quelli in occasione delle gare contro Sampdoria, Udinese e Salernitana. Titolare e in campo per tutto il match, il giocatore classe 2002 ha messo a referto l'assist per il vantaggio di Depaoli, oltre ad aver recuperato dieci palloni e ad aver vinto nove duelli. Inoltre, Doig è diventato il difensore più giovane - tra coloro che militano nei cinque maggiori campionati europei - ad aver preso parte a cinque gol, grazie a due reti e tre assist messi a referto in questa Serie A.