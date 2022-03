Cuore Gialloblù, Faraoni il migliore col Napoli, Simeone in testa

Tameze e Montipò completano il podio di domenica, il Cholito primo nella classifica generale

Eletto dai tifosi come miglior gialloblù della sfida tra Hellas Verona e Napoli - match valido per la 29a giornata della Serie A TIM 2021/22 - Faraoni ha conquistato così la terza vittoria di tappa in stagione e si è portato al quinto posto in classifica a quota 10 punti . Sua la rete dell' 1-2 - la terza in campionato - quando con un colpo di testa indirizzato all'incrocio dei pali, il numero 5 gialloblù ha accorciato le distanze per il Verona ad un quarto d'ora dal termine del match.

Sul secondo e terzo gradino del podio salgono, invece, Adrien Tameze e Lorenzo Montipò. Il centrocampista francese è stato protagonista di una buona prestazione in entrambe le fasi, sia in quella offensiva che in quella difensiva. Tameze, infatti, oltre ad aver servito l'assist - il secondo in campionato - a Faraoni per la rete dell'1-2, è risultato anche come il gialloblù ad aver effettuato più cross (5) in una partita da 10 duelli ingaggiati e 6 palloni recuperati. Medaglia di bronzo infine per Lorenzo Montipò, che con le sue parate ha conquistato tante preferenze da parte dei tifosi gialloblù. Il portiere gialloblù è stato infatti decisivo in più occasioni, come al 22' del primo tempo, quando con un intervento in tuffo è riuscito a sventare il tentativo a giro mancino di Fabian Ruiz dal limite dell'area.