Cuore Gialloblù, il migliore è ancora Caprari

L' attaccante romano ha aperto le marcature del match di sabato a S.Siro

Il consueto sondaggio Cuore Gialloblù per i tifosi dell'Hellas Verona vede nuovamente Gianluca Caprari come il migliore di giornata tra le fila gialloblù.

L'ex giocatore di Sampdoria e Benevento, protagonista di un'ottima prestazione contro il Milan con il terzo gol stagionale, è stato eletto dai tifosi per la seconda volta consecutiva come l' MVP di giornata.

Come ha reso noto la società di via Olanda, Caprari ha preceduto Barak , autore del momentaneo 0-2 al "Meazza". Il ceco è stato il migliore tra gli uomini di Tudor ad aver effettuato il maggior numero di passaggi andati a buon fine. Ben 29 per il numero 7 gialloblù.

Terzo posto per Kalinic, che nella sfida persa in rimonta contro il Milan ha duellato più di tutti (per ben diciassette volte), creando anche più sponde per i compagni (3).