“Cuore Gialloblù”, Lazovic il più votato in Verona-Atalanta

L'esterno sinistro gialloblù è stato il più giocatore più votato dai tifosi come migliore in campo del match Hellas Verona-Atalanta, sfida valida per la 3a giornata della Serie A TIM 2022/23. Con molte occasioni create nel primo tempo e una traversa colpita all'80' della ripresa, Lazovic si è aggiudicato la prima vittoria personale della stagione. Inoltre, il numero 8 serbo, si è distinto tra i suoi come il calciatore ad aver effettuato più cross (4), oltre a 24 passaggi positivi, 6 duelli ingaggiati e 6 palloni recuperati.