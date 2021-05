“Cuore Gialloblù”, tappa a Kalinic, vittoria finale per Zaccagni

L'attaccante votato migliore dell'Hellas con il Bologna, al trequartista il premio conclusivo

Redazione Hellas1903

È Nikola Kalinić a trionfare nell'ultima 'tappa' stagionale di Cuore Gialloblù. Questo quanto stabilito dai tifosi che hanno espresso la propria preferenza in risposta alle Instagram Stories di Hellas Verona FC.

L'attaccante croato è stato autore del temporaneo 2-1 dell'Hellas grazie a una zampata da vero rapace d'area con la quale ha sfruttato al meglio l'assist dalla corsia mancina di Lazović. Kalinić, che nel finale di primo tempo aveva colpito un incrocio dei pali con un colpo di testa in torsione, ha così realizzato contro il Bologna sia il suo primo che il suo più recente gol in Serie A, toccando quota 40 reti in carriera nel massimo campionato italiano.

In seconda posizione è arrivato invece Marco Davide Faraoni, che con la rete che ha aperto le marcature contro i rossoblù ha raggiunto quota 10 tra gol (3) e assist (7) realizzati nella Serie A 2020/21. Il suo destro vincente, giunto dopo appena 1' 20'' dal fischio iniziale, risulta oltretutto essere il gol più veloce realizzato da un calciatore del Verona dall'ottobre 2014, quando Hallfredsson riuscì a segnare contro il Napoli dopo 26 secondi di gioco. Come sempre, però, Faraoni ha dimostrato anche contro il Bologna la sua efficacia in entrambe le fasi, distinguendosi difensivamente grazie ai 5 duelli vinti (su 7 ingaggiati), 2 palloni intercettati e 4 recuperi.

Terza presenza in campionato e terzo podio consecutivo per Ivor Pandur, che contro i rossoblù è stato protagonista di 3 parate: due respinte con i piedi sui tiri ravvicinati di Palacio e Sansone, una presa sicura in tuffo sulla conclusione dalla distanza dello stesso Palacio.

Appena fuori dalla zona-punti si sono piazzati invece Federico Dimarco e Daniel Bessa.

Resta così invariata anche la classifica definitiva del Cuore Gialloblù 2020/21 - che già dalla scorsa giornata aveva incoronato Zaccagnicome vincitore di questa edizione, a quota 29 punti - mentre Baràk (25) e Dimarco (24) completano il podio precedendo Faraoni (19) e Tamèze (16).

CUORE GIALLOBLÙ - LA CLASSIFICA

Zaccagni 29 Baràk 25 Dimarco 24 Faraoni 19 Tamèze 16 Magnani 14 Ilić 13 Lovato 12 Silvestri 11 Lazović 8 Veloso 7 Bessa 5 Dawidowicz 5 Lasagna 5 Colley 4 Günter 4 Kalinić 4 Pandur 4 Salcedo 4 Ceccherini 2 Favilli 2 Rüegg 2 Sturaro 2 Udogie 1

