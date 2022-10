“Cuore Gialloblù”, Verdi il migliore col Milan

Primo successo stagionale per Simone Verdi , vincitore della decima tappa stagionale di Cuore Gialloblù , il sondaggio che da sei stagioni permette ai tifosi di eleggere, tramite i voti nelle Instagram Stories del Verona, il calciatore dell'Hellas che più si è distinto in ogni singola gara di campionato.

Il numero 7 è stato scelto dai tifosi come il migliore in campo dei gialloblù in occasione della sfida Hellas Verona-Milan, match valido per la 10a giornata della Serie A TIM 2022/23. Verdi, infatti, con le sue giocate è stato uno de più pericolosi nella metà campo rossonera, autore nello specifico di una prestazione fatta di 22 passaggi positivi realizzati, 12 duelli ingaggiati, due cross e due occasioni create.