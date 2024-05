“Cuore Gialloblù”, vince Suslov

Lo slovacco votato miglior giocatore del campionato dell'Hellas

14 maggio

A due giornate dal termine del campionato Tomas Suslov si aggiudica matematicamente la settima edizione del Cuore Gialloblù, confermandosi il giocatore più votato dai tifosi nel corso della stagione come miglior giocatore gialloblù.

Il centrocampista slovacco, grazie a sette vittorie di tappa, è riuscito a raggiungere quota 32 punti in classifica, staccando di nove lunghezze Lorenzo Montipò, in seconda posizione, a 23 punti. Con solamente due giornate da giocare la distanza da colmare per il numero 1 gialloblù - nonché vincitore del Cuore Gialloblù della passata stagione - diventa matematicamente irrecuperabile, consegnando, di fatto, il premio a Suslov.

Vince, invece, la 36a tappa del campionato Suat Serdar, che si conferma il migliore dei suoi nella partita contro il Torino. Ennesima prestazione di sostanza e qualità per il centrocampista tedesco, che corona la propria gara con l'assist per la rete di Swiderski, oltre ai 18 duelli ingaggiati, cinque palloni recuperati e due contrasti vinti. I tre punti guadagnati in classifica portano Serdar al quarto posto, al pari di Noslin, a quota 16.

Seconda posizione del podio per l'autore del gol Karol Swiderski. Seconda rete in campionato per l'attaccante polacco, che, davanti al proprio pubblico, segna nuovamente da subentrato dalla panchina. Come in altre occasioni, ottimo impatto sulla gara di Swiderski, che oltre al gol è andato vicino alla doppietta con un colpo di testa, su ribattuta del portiere avversario, uscito di poco a lato. Il numero 11 gialloblù guadagna cosi due punti in classifica, portandosi al pari di Duda e Coppola.

Ultimo gradino del podio per Tijjani Noslin. L'attaccante olandese, pur non trovando il gol, ha impensierito per due volta la difesa granata, vedendosi respinti due tiri nello specchio della porta. A completare la prestazione del numero 17, fatta come sempre anche di tanta corsa e sacrificio, ci sono anche sette duelli vinti, cinque palloni recuperati e 19 passaggi positivi.

CUORE GIALLOBLÙ - LA CLASSIFICA 2023/24

Suslov 32

Montipò 23

Folorunsho 21

Noslin 16

Serdar 16

Bonazzoli 13

Henry 7

Coppola 5

Duda 5

Swiderski 5

Cabal 4

Lazovic 4

Magnani 4

Tchatchoua 4

Centonze 3

Dawidowicz 2

