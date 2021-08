“Cuore Gialloblù”, Zaccagni davanti a tutti

Il numero 10 dell'Hellas protagonista col Sassuolo, dietro di lui Cancellieri e Casale

Il 10 gialloblù - nella prima uscita stagionale contro il Sassuolo - è stato infatti autore di una doppietta (la prima in carriera in A) che ha tenuto in partita il Verona fino all'ultimo minuto. Succede tutto nel secondo tempo: Zaccagni prima si conquista e poi trasforma un calcio di rigore che riapre momentaneamente il match e, successivamente, con un magnifico destro a giro sul secondo palo, tiene vive le speranze dei gialloblù di riuscire a completare la rimonta.

In seconda e terza posizione si sono classificati invece, rispettivamente, Matteo Cancellieri e Nicolò Casale, entrambi al debutto assoluto in Serie A TIM. L'attaccante gialloblù, subentrato nella seconda frazione di gara a Nikola Kalinic, si è messo subito in gioco cercando di dare il suo contributo in zona gol, mentre il difensore veronese - uno degli undici titolari del match - si è fatto notare per l'apporto dato sulla fascia destra in fase offensiva, avendo effettuato ben 6 cross per i compagni.