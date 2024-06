Curva Sud, sabato e domenica il Memorial “Per sempre voleremo in alto”

All'antistadio l'ottava edizione dell'evento: in programma un torneo e momenti di ritrovo per i tifosi

Sabato 29 e domenica 30 all’antistadio si terra’ l’ottava edizione del Memorial “Per sempre voleremo in alto” , evento comunitario dedicato a tutti i Butei che tifano Hellas da lassu’. L’evento e’ organizzato dai Butei della Curva in concerto con il Coordinamento Calcio Club Hellas Verona ed il supporto di tutta la tifoseria.

Da sempre questo e’ l’evento dove la comunità HELLAS ARMY si ritrova per un momento ti ricordo presso il Memorial Garden sotto la Curva Sud - quest’anno sara’ il Sabato alle ore 17 - per poi dare vita a una due giorni dove diverse squadre organizzate dalle varie anime della tifoseria in ricordo dei “Butei che tifano Hellas da Lassu’” giocheranno un torneo di calcio, il tutto contornato da stand eno-gastronomici e momenti musicali comunitari.