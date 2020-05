“Kumbulla vale 25 milioni? Per noi anche di più”.

Queste le parole di Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, intervenuto su Sky Sport.

Spiega D’Amico: “Per l’Hellas è un onore avere in squadra un ragazzo come lui, che si è formato nel settore giovanile. Marash è seguito da grandi club europei. Vedremo, non è detto che venga ceduto”.