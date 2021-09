D’Amico: “Spiace per Di Francesco, ora dobbiamo ritrovare il nostro spirito”

Il ds: "Coraggio, ambizione, voglia di mettersi in gioco: per questo abbiamo scelto Tudor"

Tony D'Amico, direttore sportivo del Verona, interviene in apertura alla conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor. Queste le parole del dirigente del Verona. "Quando si fanno queste scelte c'è grande dispiacere, a livello umano, per un professionista come Di Francesco, che ritengo un buon allenatore e un'ottima persona. Il nostro lavoro è iniziato il dieci luglio, e credo sia venuta meno una prospettiva. Non abbiamo ritenuto che le modalità fossero ancora quelle idonee per una società come la nostra. Noi non ci sottraiamo alle nostre responsabilità, e quindi siamo intervenuti velocemente. Ribadisco la stima umana e professionale verso Di Francesco, ma dal mio punto di vista abbiamo bisogno di ritrovare il nostro spirito, quello che i nostri calciatori hanno mostrato in campo negli ultimi due anni, affrontare tutte le squadre con coraggio, ambizione, voglia di mettersi in gioco e ottenere qualcosa che era grande per noi. Per questo abbiamo affidato la guida tecnica a mister Igor Tudor".