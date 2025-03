Dani Silva: “Ho lasciato il Verona per essere più felice, lo stile di gioco non era per me”

“La scelta di passare al Midtjylland è stata abbastanza semplice. Sono sempre stato un giocatore a cui piace lottare per qualcosa, e a Verona c'era questa sfida: rimanere in Serie A, che è una cosa molto importante. Tuttavia, lo stile di gioco non mi si addiceva, quindi la decisione è stata facile. Volevo soprattutto essere felice. E per me essere felice significa giocare a calcio, avere la palla ai piedi. Il Midtjylland ha dimostrato una grande disponibilità a contare su di me, il che ha reso tutto ancora più facile. Inoltre, qui ho la possibilità di lottare per i titoli ogni anno, di essere un campione e di giocare nelle competizioni europee. È questo che mi ha attratto.

Quando scelsi di andare al Verona sentivo di essere pronto a fare un passo in più, a giocare in uno dei migliori campionati del mondo. Secondo me è il secondo migliore, solo dietro la Premier League. Volevo trasferirmi in un contesto diverso, in un Paese diverso, con una cultura diversa. Sentivo di averne bisogno per crescere, sia come persona che come atleta. Non rimpiango nulla. A Verona ho fatto grandi amicizie e ho guadagnato molto dall'esperienza che faccio oggi, anche a livello fisico. Forse le cose sarebbero potute andare diversamente, ma questo fa parte del cammino che percorriamo. E ora sono qui in Danimarca, felice, grazie a Dio. Alla fine, questo è ciò che conta”.