Il centrale austriaco arriva in gialloblù

Trovato negli ultimi minuti del mercato (scambio di documenti effettuato nell'ultimo quarto d'ora) l'accordo tra Verona e Salernitana per il trasferimento in gialloblù di Flavius Danilius in prestito con diritto di riscatto. Il centrale austriaco, il cui contratto è stato depositato alle 23.58) va così a rafforzare la retroguardia dell'Hellas.