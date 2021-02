D’Aversa: “A Verona senza alibi, ma non è l’ultima spiaggia”

L'allenatore del Parma: "L'Hellas è organizzato, dobbiamo essere pronti"

"Ultima spiaggia con l'Hellas? Mancano tante partite ma domani va affrontata come una finale, così come le altre. Il campionato non finisce domani, ma noi non possiamo dipendere dagli altri ma dal nostro percorso. Domani dobbiamo andare a Verona senza alibi. Oggi pomeriggio dobbiamo pensare che domani andremo a fare una finale".