D’Aversa alla Zidane, testata a Henry!

Ma quello che ha fatto l'allenatore dei giallorossi Roberto D'Aversa è sembrato un gesto premeditato, oltre che del violento, dunque gravissimo. Il tecnico, poco dopo il fischio finale e dopo aver stretto la mano a Baroni, è andato incontro all'attaccante del Verona, che si era appena calmato dopo la lite con Pongracic. Col francese c'era il Team Manager gialloblù Sandro Mazzola. Raggiunto Henry, D'Aversa ha piegato la testa in avanti colpendolo al volto per poi andarsene. Immediate le proteste del giocatore, che ha urlato più volte ai commissari campo: "Avete visto cosa ha fatto?". Incontenibile, Henry è entrato negli spogliatoi quasi diretto a forza da alcuni del Verona, per poi essere richiamato dall'arbitro Chiffi che gli ha mostrato il rosso diretto. Espulso anche D'Aversa, il quale ora dovrà attendersi una lunga squalifica. Le immagini di Sky trasmesse a fine gara testimoniano chiaramente l'accaduto.