Roberto D’Aversa commenta la sconfitta subita al Bentegodi: “Abbiamo commesso degli errori. Abbiamo poco tempo per preparare le partite e questo, a volte, può creare dei problemi, soprattutto se i giocatori hanno dei guai fisici. Non siamo in una bella situazione. Abbiamo dei giocatori che non sono al massimo fisicamente e giocando ogni tre giorni con è difficile recuperare”