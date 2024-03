D’Aversa: “Il Verona è migliorato. Serve la voglia di vincere a tutti i costi”

L'allenatore del Lecce: "All'andata avevano Djuric, ora giocano in maniera diversa"

Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Il Verona? Secondo me è anche migliorato. Impegni semplici non esistono. All'andata sfruttavano Djuric, ora hanno cambiato modo di giocare. Servirà l'atteggiamento avuto negli ultimi minuti contro la Fiorentina, quando la squadra voleva a tutti i costi vincere".