D’Aversa: “Verona in grande forma, tocca a noi rispondere”

Il tecnico della Sampdoria: "Serve una bella prestazione davanti al nostro pubblico"

Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con il Verona.

Ha detto il tecnico dei blucerchiati: "«Nel mese di novembre il Verona è stata una squadra che ha dimostrato molto in termini condizione. Dobbiamo ragionare però su di noi, sul nostro percorso. Dobbiamo fare la prestazione e i risultati nel nostro stadio. Occorre dare un motivo al pubblico per venire allo stadio a darci una mano. Dobbiamo ragionare su quello che possiamo determinare. Soprattutto su quello che dobbiamo fare nelle due fasi della partita per ottenere un risultato favorevole".